TRT leiloa marcas da FTC e da banda Pagod'art nesta quarta

As marcas da Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC) e da banda Pagod'art estão entre os itens que serão colocados à venda nesta quarta-feira, 9, durante o leilão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT5).

O valor arrecadado com a venda será destinado ao pagamento de dívidas das instituições. Os interessados já podem realizar lances por meio do site da empresa responsável pelo leilão.

Para participar da modalidade eletrônica, é necessário se cadastrar no site e entregar os documentos necessários no local do evento (Auditório do Fórum do Comércio - Rua Miguel Calmon, 285 - Comércio). Quem optar pela participação presencial pode se inscrever até uma hora antes do início do leilão.

A marca da FTC está avaliada em R$ 2 milhões, sendo que o lance inicial é de R$ 600 mil. Já a da banda Pagod'Art está avaliada em R$ 200 mil, com lance inicial de R$ 60 mil.

adblock ativo