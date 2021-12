TRT exige que 90% do quadro da Barramar seja reaproveitado

O Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT-BA) afirmou nesta terça-feira, 3, por meio de nota, que mais de 90% dos 1.200 empregados demitidos da empresa de ônibus Barramar serão reaproveitados por outras empresas de Salvador.

O órgão também alertou que a Barramar deve pagar as parcelas rescisórias, 13º salário, férias, saldo de salários e multa de 20% do FGTS. A decisão partiu de um acordo na tarde desta terça, em reunião ocorrida na sede do TRT. Na ocasião, esteve presente o desembargador Valtércio de Oliveira, representantes da empresa e do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado da Bahia.

Segundo o TRT, a homologação da rescisão será no próprio sindicato, considerando a data de extinção do contrato de trabalho o dia 2 de junho. Após o procedimento, os empregados da Barramar estarão disponíveis para contratação por outras empresas.

Os empregados que não serão reaproveitados, devem receber pagamento das parcelas até o próximo dia 18 de junho.

Segundo o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Hélio Ferreira, o principal ponto do sindicato na mesa foi a manutenção dos empregos e o desrespeito à lei pela empresa, ao demitir todos os funcionários. "Esse foi um esforço do sindicato para que os trabalhadores fossem repassados para outras empresas e ninguém ficasse sem emprego".

Na reunião, a Barramar se prontificou a reaproveitar pelo menos 80% dos empregados em outras empresas. O acordo não incluiu nem pagamento de 40% do FGTS, nem aviso-prévio, nem parcelamento dos demais direitos trabalhistas. A justificativa dada foi da empresa estar em um momento de crise financeira.

