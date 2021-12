TRT e TRE têm atendimento ao público apesar da paralisação dos servidores

Apesar da paralisação de 24 horas deflagrada pelo TRE, TRT, Justiças Federal e Militar da União, nesta segunda-feira, 30, o público consegue ter acesso ao atendimento sem maiores problemas. No TRT, as audiências estão mantidas. O coordenador do Sindicato dos Servidores da Justiça Federal, Rogério Fagundes, disse que a paralisação acontece porque o STF havia encaminhado para o governo proposta de reajuste que, segundo afirma, já constava do Orçamento 2011, no entanto, o Ministério do Planejamento teria barrado o pleito.

As audiências, segundo Fagundes, ficam a critério dos juízes e estão acontecendo em todas as varas. No entanto, o andamento dos processos fica prejudicado, segundo admitiu o sindicalista. Nesta segunda-feira, só estão sendo atendidos os casos de urgência e emergência. Como a paralisação não foi avisada aos servidores, alguns deles foram trabalhar como Riedel Borges. "Apesar de continuar trabalhando, concordo com o pleito porque não temos aumento há mais de 10 anos".

Mulher confere em mural horários de audiências agendadas no TRT

No TRE, o atendimento também está normal nesta manhã. Segundo José Leoncio, da 19ª Zona, estão sendo emitidas segundas vias do título de eleitor (o prazo final é dia 23), e reimpressão do documento. A professora Cláudia Souza chegou por volta de 9h no tribunal e saiu às 9h35 com a segunda via do título em mãos. Em média, são atendidas no órgão cerca de 400 pessoas por turno e o TRE funciona das 8h às 18h.

*Com redação de Giovanna Castro, A Tarde On Line

