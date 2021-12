TRT determina que hotel repasse gorjeta a funcionário

O Hotel Pestana foi condenado a repassar as gorjetas pagas pelos hóspedes para um funcionário que entrou com ação na Justiça. A decisão da juíza Silvia Isabelle Ribeiro Teixeira do Vale foi divulgada, nesta segunda-feira, 1º, no site do Tribunal Regional do Trabalho (TRT).

De acordo com o tribunal, o contrato do hotel prevê que 60% do valor arrecadado é distribuído pelos empregados, 37% é utilizado para custear encargos sociais e 3% enviado para o sindicato dos trabalhadores.

A juíza considerou a cláusula contratual nula, já que o funcionário não pode custear seus encargos sociais, como previdência e FGTS. A magistrada também considerou que a gorjeta já pertence ao trabalhador e não pode ser subtraída pelo hotel.

A juíza também determina que o Ministério Público do Trabalho (MPT) e a Superintendência Regional do Trabalho (SRTE) fiscalizem a situação para garantir o direito dos outros trabalhadores.

Ainda cabe recurso. A reportagem entrou em contato com o hotel, por meio da assessoria, mas ainda não há uma posição sobre a decisão judicial.

