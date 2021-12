TRT determina mudança de três seções eleitorais em Salvador

Nesta segunda-feira, 6, Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) informou mudanças em três tracionais locais de votação, em Salvador.

As seções que funcionavam no Colégio Estadual Odorico Tavares foram redistribuídas entre o Pavilhão de Aulas do Canela (PAC) e as faculdades de Educação, de Direito e de Administração da Universidade Federal da Bahia (Ufba)

Já as seções da Associação Cultural Brasil Estados Unidos (ACBEU) foram transferidas para a Escola de Nutrição da Ufba e parte dos eleitores que votam na Associação Atlética da Bahia passa a votar no Clube Espanhol.

Segundo o TRE, as mudanças foram realizadas em razão do fechamento do Colégio Odorico Tavares e do ACBEU. Em relação à Associação Atlética, a alteração foi necessária devido à grande quantidade de eleitores no local.

O órgão ressalta que os eleitores que tiverem dúvidas sobre as transferências pode acessar o site ou ligar para (71) 3373-7000.

