TRT convoca ex-empregados com ação contra Hospital Espanhol

O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT5) convocou todos aqueles que possuem ação trabalhista ajuizada contra o Hospital Espanhol para uma audiência global, que será realizada nesta sexta-feira, 26. A reunião acontecerá às 9 horas, no auditório do Pleno do TRT5 em Nazaré.

Crise

A crise no Hospital Espanhol se agravou em 2013, uma série de paralisações dos funcionários acusou a situação. Diante disso o hospital conseguiu um empréstimo, de R$ 105 milhões, com a Caixa Econômica Federal e a Desenbahia. Em contrapartida o bancos exigiram a profissionalização da gestão.

Com isso a gestão foi assumida por um conselho composto por membros do governo do estado, comunidade espanhola e a Fundação José Silveira.

Após quase um ano, a fundação resolveu sair da parceria o que culminou em setembro deste ano o encerramento das atividades no Hospital Espanhol.

