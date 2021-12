TRT-5 recusa pedido da Caixa e decide leiloar Hospital Espanhol

O Hospital Espanhol será leiloado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT-5). A data do leilão, no entanto, não está prevista, pois depende da publicação da sentença no Diário Oficial do Estado. A decisão, por unanimidade pela Justiça do Trabalho, veio na tarde desta terça-feira, 6, após o julgamento que recusou a ação de agravo de petição, solicitada pela Caixa Econômica Federal (CEF).

O recurso pedia que um imóvel e o centro ambulatorial do hospital fossem excluídos do leilão. Quanto à decisão do TRT5, a Caixa ainda pode recorrer ao Tribunal Superior do Trabalho (TST). Essa atitude, porém, não é esperada pela coordenadoria de execução e expropriação do TRT-5.

Isso porque, segundo o diretor da coordenadoria, Rogério Fagundes, o leilão estará mantido, independentemente da decisão do TST. “Nesse momento, a posição de outra instância não interfere no andamento do processo”, completa.

Procurada por A TARDE sobre a possibilidade de recorrer à ação do TRT, a Caixa Econômica Federal afirmou, por meio da assessoria de imprensa, que mantém as operações da empresa sob sigilo.

Já o advogado que representa os ex-funcionários do Hospital Espanhol, Denivaldo Araújo, vê com satisfação a decisão do Tribunal. “Somos favoráveis a qualquer posicionamento que resolva o problema das dívidas trabalhistas que o hospital tem com os antigos funcionários”, afirmou, referindo-se ao leilão.

123 123

O caso

Desde o fechamento da instituição, há três anos, a instituição acumula dívidas trabalhistas com os antigos funcionários. Pertencente à Real Sociedade Espanhola de Beneficência, o hospital foi colocado à venda.

Neste processo, somente o Instituto de Gestão e Humanização (IGH) ofereceu R$ 123 milhões. A proposta, no entanto, foi recusada pela comissão de credores do hospital, que representa os trabalhadores que não receberam seus valores após o término da operação.

A recusa utiliza a conclusão do Tribunal Regional do Trabalho, que avaliou o hospital em R$ 195 milhões.

*Estagiário sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

adblock ativo