Tropas das Forças Armadas chegam 3 semanas antes da Copa

Os militares da Marinha que vão reforçar a segurança na Bahia durante a Copa do Mundo começam a chegar na segunda-feira, 19, em Salvador. Sob coordenação do Comando do 2º Distrito Naval, 2.300 militares das Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica) vão se unir com as polícias Militar, Civil, Rodoviária, Federal, além de representantes da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Os primeiros militares vão desembarcar na Base Naval de Aratu, às 9h, em um navio vindo do Rio de Janeiro, que vai trazer também 16 veículos, entre caminhões, ambulâncias e motocicletas, armamentos e cães farejadores.

Os militares vão atuar em quatro áreas específicas de segurança através das Forças Naval e Terrestre e dos Centros de Coordenação Tático Integrado e de Operações Aéreas.

A orla de Salvador e a Baía de Todos-os-Santos serão patrulhadas por 650 homens da Marinha, com embarcações e helicópteros. Já a Força Terrestre vai contar com 1.115 homens do Exército e ficará responsável pela proteção de subestações de energia e abastecimento de água, torres de telecomunicações e outros locais que estejam ligados diretamente ao evento.

O espaço aéreo de Salvador também será controlado pelas tropas das Forças Armadas e, durante dias de jogos e eventos oficias, terá áreas restritas. Serão criadas três zonas de exclusão em diferentes distâncias dos locais onde são realizados os jogos, nas quais o acesso a aeronaves ficará restrito.

Outros 135 militares estarão empenhados em ações que exigem um treinamento específico como a defesa contra ameaças químicas, biológicas, radiológicas e nucleares. O grupo vai vistoriar estádios, centros de treinamento, aeroporto, base aérea e comboios das delegações oficiais para assegurar que não haja material suspeito que coloque em risco a vida das pessoas.

