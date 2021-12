As tropas do Exército que participarão da segurança da Copa 2014 na Bahia tiveram uma espécie de formatura nesta quarta-feira, 28, na Base Aérea de Salvador. O repórter-fotográfico Luciano da Matta foi ver de perto e filmou toda a operação.

A solenidade contou com a presença de 1.500 homens e 150 viaturas que atuarão na Copa foram mostradas. Luciano sobrevoou o efetivo e filmou, no solo, militares e equipamento. Confira no vídeo as imagens do repórter:

Da Redação Tropas da Copa se apresentam; fotógrafo sobrevoa e faz vídeo

