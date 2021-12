Troca de tiros no Nordeste de Amaralina deixa três pessoas baleadas

Dois taxistas foram baleados durante uma troca de tiros entre a polícia e homens armados, em uma localidade conhecida como São Pedro Nolasco, no bairro Nordeste de Amaralina, em Salvador. Durante o confronto um suspeito também foi baleado.

De acordo com a polícia militar, policiais do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) da 40ª CIPM realizavam rondas na localidade quando foram recebidos a tiros por criminosos.

A polícia revidou e um dos integrantes do grupo foi atingido e socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE). Com o suspeito a PM apreendeu 19 pedras de crack e 10 pinos de cocaína.

Quando chegaram no HGE, a guarnição foi informada que lá também estavam sendo atendidas os taxistas, atingidos na troca de tiros, que foram socorridos por populares.

A ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes.O policiamento na região está intensificado com a Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT)/ Rondesp Atlântico.

