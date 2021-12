Troca de tiros deixa um morto em Ondina

Após uma troca de tiros entre policiais militares e um suspeito de tráfico de drogas, deixou um morto, na tarde desta sexta-feira, 18, no bairro de Ondina, em Salvador. Yan dos Santos Vasconcelos, conhecido como Bingola, foi atingido dentro de um táxi, na Av. Oceânica, na altura do Othon Palace.

De acordo Polícia Militar, por volta das 14h15 a Seção de Operações de Inteligência (Soint) da 11ª CIPM recebeu uma denúncia sobre a presença de um traficante vendendo drogas na localidade da Roça da Sabina. Duas viaturas foram até o local e encontraram o suspeito dentro de um táxi modelo Renaut Logan.

Ainda de acordo com a polícia, Yan rendeu o taxista e iniciou uma fuga. Os PMs interceptaram o veículo e Yan atirou contra os agentes. No revide, o suspeito foi atingido e socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde não resistiu aos ferimentos.

