Troca de tiros deixa quatro mortos em Castelo Branco

Quatro homens morreram após uma troca de tiros com policiais militares no bairro de Castelo Branco, em Salvador, nesta quarta-feira, 28. De acordo com a Polícia Militar (PM), tudo começou com uma denúncia de tráfico de drogas e porte ilegal de armas. Quando os militares chegaram no bairro, houve troca de tiros e um policial ficou ferido.

Os suspeitos feridos foram socorridos para o Hospital Eládio Lasserre, mas não resistiram. O PM ferido foi atingido por um disparo que atingiu o colete balístico e passa bem.

A polícia informou ainda que apreendeu com os homens 74 trouxinhas de maconha, 525 pedras de crack, cinco pacotes de maconha, um colete balístico, três revólveres calibre 38 e uma pistola 380, pertencente a um sargento da reserva.

A PM também apreendeu dois rádios comunicadores, um simulacro de fuzil 762, uma espingarda de ar comprimido, munições de diversos calibres, quatro celulares e saquinhos para armazenar drogas.

adblock ativo