Troca de tiros deixa quatro mortos e dois feridos no Arraial do Retiro

Quatro homens morreram e outros dois ficaram após uma troca de tiros na noite de sexta-feira, 3, por volta das 19h, em uma região conhecida como Fonte da Bica, no bairro do Arraial do Retiro, em Salvador.

Uma equipe da 23ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Narandiba) foi acionada e, ao chegar no local, encontrou cinco pessoas baleadas.

Elas foram encaminhados ao Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), no bairro do Cabula, onde foi confirmada a morte de quatro vítimas.

Um sexto baleado teria sido socorrido por populares, mas a polícia não tem informações para qual unidade hospitalar foi levado. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

