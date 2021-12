Troca de material de obras evitará a cobiça de ladrões

Arquiteta pós-graduada em restauro de monumentos, a gerente de sítios históricos da FGM, Milena Tavares, lamenta o tratamento dispensado por parte da população às homenagens feitas para personagens que fizeram parte da história local.

Segundo a gestora, o município contabiliza, anualmente, quase R$ 1 milhão (R$ 800 mil) entre a manutenção e os prejuízos causados pelo vandalismo contra os monumentos históricos espalhados por diversos pontos de Salvador.

Para evitar que as peças sejam cobiçadas pelos criminosos, Milena informa que a FGM já estuda confeccionar as obras com fibra de vidro. "É um material que, no final, assemelha-se às peças produzidas em bronze. Além disso, vamos fixá-las de modo a dificultar a supressão", antecipa.

Ela adianta que a FGM já planeja promover ações, por meio da educação patrimonial, tanto nas escolas quanto nos chamados "ferros-velhos". "Vamos identificar locais que trabalham com metal fundido para conscientizar os proprietários e alertá-los, também, que receptação é crime", diz a gerente.

Recuperação

Milena Tavares ainda frisa que, só na atual gestão, 27 monumentos passaram por intervenções de restauro. Atualmente, está em curso a recuperação da estátua do imperador dom Pedro II, situada na praça Conselheiro Almeida Couto, em Nazaré.

Em meio à lista, encontra-se uma nova estátua do cantor Dorival Caymmi, em Itapuã, obra do artista plástico Tatti Moreno, que será inaugurada em data a ser divulgada. Outra honraria ao cantor, um busto confeccionado pelo artista Mário Cravo, foi restaurado pelo autor da obra.

Licitações

Sete monumentos estão na lista de licitações da FGM para ser recuperados este ano, entre eles algumas das peças roubadas citadas no texto acima. "Além de recompor as peças subtraídas, a licitação é para recompor os monumentos, que sofrem também com a exposição ao tempo", afirma.

Para o ano que vem, antecipa Milena, 16 peças figuram na relação das ações prioritárias para recuperação, a exemplo de chafarizes, fontes, estátuas e bustos. Entre elas, consta a estátua da deusa Flora, uma obra de três metros de altura, situada na Pituba.

Outra peça da relação para restauro no ano que vem é a estátua do Cristo, na Barra, uma escultura produzida em mármore carrara pelo italiano Pasquale De Chirico, autor de várias obras em Salvador.

adblock ativo