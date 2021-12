Troca de brinquedos é estímulo anticonsumo

A Semana Mundial do Brincar - desta segunda, 25, até o próximo sábado - é antecedida por proposta diferenciada em Salvador. A ideia é desconstruir a ideia de relacionar diversão à obtenção de brinquedos novos.

Com esse propósito, o Movimento Infância Livre de Consumismo (Milc) programa para este domingo, 24, a quinta edição da Feira de Troca de Brinquedos e Livros Infantis.



O evento ocorre entre 9h e 11h, na praça Flora, na rua Guillard Muniz, no bairro da Pituba. A experiência pretende funcionar como espaço de aprendizado para pais e filhos.



Ambos são estimulados a pensar no ato de consumir buscar uma postura mais consciente diante dos apelos de mercado. "A ideia é questionar o verdadeiro sentido do brincar e do brinquedo. O que vale na troca é a vontade de brincar e não o valor monetário do objeto", explica a publicitária Mariana Machado, que integra o Milc.



Na casa da jornalista Brenda Medeiros, 40 anos, o filho de 5 anos tem o tempo de exposição à televisão limitado a duas horas diárias.



"Meu filho tem o espaço da varanda para pintar e desenhar, que é liberado. Como trabalho em casa, posso monitorar o tempo dele com a TV", diz a mãe.

Com relação aos pedidos do filho para comprar brinquedos, o diálogo é a melhor opção. "Peço para ele listar os brinquedos e avalio o que ele pode ganhar ou não. E sempre conversamos", conta a jornalista.



Para a psicóloga Gisela Tapioca, que atua no atendimento familiar, o papel de quem educa é "essencial" na postura diante do consumo que a criança apresenta. "A criança tornou-se um segmento de consumo e a família tem que mediar. A relação de consumo passa pela família. Se não vivenciar e ser um exemplo, fica falso tentar controlar", diz ela.



O embate, segundo ela, muitas vezes passa pelo medo de causar frustração: "Muitos pais querem compensar a ausência na vida dos filhos, por conta do trabalho ou qualquer outro motivo, realizando todas as vontades. E isso causa danos maiores".

A psicóloga alerta para o impacto na identidade do indivíduo em formação.



"Com a massificação de produtos específicos, as crianças acabam tendo preferências iguais. Isso não é benéfico para a individualidade e o respeito à diferença", pondera Gisela Tapioca, administradora da página Diálogos em Família, no Facebook.



Estratégias



Não ceder a todos os apelos e conversar também são as estratégias da promotora de justiça Janaína Mascarenhas, 38. Com três filhos com idades de 3, 6 e 13 anos, ela e o marido sempre controlaram o consumo da prole.



"Com o mais velho, a família inteira acabou cedendo um pouco, mas fomos aprendendo a lidar com as situações. Muitas vezes, a gente antecipava o desejo dele. E quando nos deparamos com um baú cheio de brinquedos, percebemos que era o momento de mudar a realidade", lembra a promotora.



Limitar o acesso à TV, conversar com os filhos e trabalhar junto com todos os parentes foi a forma de alcançar uma postura de consumo consciente.

"É preciso cultivar a paciência e esperar datas específicas para dar um presente. Não se ganha brinquedo em todas as idas ao shopping. Fomentamos a prática das brincadeiras que não utilizam brinquedos", explica Janaína, ao afirmar que o processo de conscientização foi mais natural com os dois filhos menores.



A promotora conta também que, diante de cobranças consideradas comuns em determinadas fases da infância, compensa mostrar as vantagens de combater o consumo exagerado. "Mostramos ao mais velho que cada um tem a própria realidade. Priorizamos passar momentos juntos, o que não acontece com parte dos amigos dele, que adoram ficar na nossa casa, e os pais. Mostramos os benefícios que ele tem", diz ela.

