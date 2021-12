Tristeza e brigas marcam Fan Fest no Farol da Barra

Em clima de euforia, tristeza e violência, cerca de 40 mil torcedores acompanharam, nesta terça-feira, 8, na Fan Fest, no Farol da Barra, à derrota do Brasil por 7 a 1 para a Alemanha.

No início da partida, os torcedores acreditavam na vitória, mas à medida que a Alemanha encaminhava a goleada, adeptos brasileiros passaram a aplaudir os gols alemães. O evento também ficou marcado pelos registros de brigas, roubos e confusões.

Devido às ocorrências de brigas e confusões, o show do cantor Léo Santana, programado para depois do jogo no Farol da Barra, foi cancelado.

De acordo com a Secretaria Secretaria de Turismo, Desenvolvimento e Cultura, o show foi suspenso após recomendação da Polícia Militar, que temia acirramento dos conflitos entre torcedores. Após a partida, apenas o show da banda Oito7Nove4. Léo Santana se apresentaria em seguida.

Na ocorrência mais grave, dois grupos se enfrentaram em frente ao palco da Fan Fest e assustaram torcedores, que saíram correndo em direção à saída. Durante a confusão, alguns torcedores caíram e tiveram ferimentos leves.

Quatro suspeitos foram detidos por policiais militares e encaminhados à 14ª Delegacia Territorial (DT-Barra). Um deles foi ferido na cabeça durante a briga e tinha um sangramento.

Algumas pessoas foram detidas pela PM durante a confusão (Foto: Victor Fonseca | Ag. A TARDE)

Durante a briga, torcedores contaram que houve também um arrastão. "Aproveitaram a confusão para roubar quem estava no entorno", contou o estudante Lucas Oliveira.

Do céu ao inferno

Durante a execução do hino brasileiro, as 40 mil vozes que estavam na Barra cantaram como se estivessem no Mineirão e permaneceram eufóricos com o apito inicial do árbitro. No entanto, o primeiro gol alemão causou silêncio do público no Farol da Barra. O segundo, terceiro, quarto e quinto foram seguidos de muito choro e tristeza.

Ao final do primeiro tempo, muitos torcedores deixaram o local, como o casal de aposentados Raildo Nascimento e Yarpley Azevedo, que chorava desde o primeiro gol da Alemanha. "É uma tristeza que eu nunca senti na minha vida. Os jogadores deveriam ter vergonha do que fizeram com a torcida", disse.

Ainda mais irritado, o comerciante Eduardo Sacramento carregava a filha Salma Íris, aos prantos e inconformada com o resultado, e reclamou da postura dos jogadores e ao treinador Luiz Felipe Scolari. "É uma vergonha, humilhante. Depois da Copa, boa parte desse grupo do Brasil não deveria mais ser convocada", desabafou.

Também aos prantos, o francês Mauri Cokomolo, que mora no Brasil, lamentou o resultado. "Ninguém esperava, nem os alemães".

Na metade do segundo tempo, com menor público na Fan Fest em relação ao início da partida, a torcida brasileira no local se rendeu ao futebol alemão e comemorou o sexto e sétimo gols dos algozes do hexa do Brasil. O gol de honra do Brasil, inclusive, foi menos festejado do que os tentos alemães.

Após o apito final, a torcida deu uma salva de palmas. "Não tem jeito, eles são melhores. O que não dá para admitir é que uma seleção que se autoproclama favorita ao título tomar uma goleada histórica dessa, a maior humilhação da história das copas", afirmou o estudante Paulo Jorge Pereira.

Para os amigos Marcus Souza e Pedro Chagas, a derrota teve uma espécie de prêmio de consolo. "Foi bom porque ninguém ganhou o bolão. Nós colocamos vitória do Brasil, mas teve gente que apostou na Alemanha, mas 7 x 1 era inimaginável", disse Marcus.

