Tripulação de empresa aérea é assaltada em Salvador

Tripulantes da empresa aérea Avianca foram assaltados pouco antes de embarcarem no voo 6211 que partiria de Salvador com destino ao Rio de Janeiro, às 6h30 desta segunda-feira, 28, do Aeroporto Internacional de Salvador.

Devido à ocorrência, o voo decolou com atraso de duas horas, sob comando de uma tripulação reserva. A assessoria da Avianca não informou o local do assalto e o que foi levado das vítimas.

A empresa afirmou que os funcionários que foram assaltados passam bem e que todos os passageiros do voo 6211 embarcaram sem maiores transtornos.

