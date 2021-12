Tripulação da TAM sofre acidente de van na Paralela

Uma van que transportava seis funcionários da TAM Linhas Aéreas ao Aeroporto Internacional de Salvador tombou, nesta quarta-feira, 1º, na Avenida Paralela, por volta das 15h. O acidente envolveu integrantes da tripulação do voo TAM JJ-3145 (Salvador-Rio de Janeiro/Galeão), que atrasou em uma hora a decolagem.

O voo seguiu com tripulação extra, decolando do aeroporto às 17h50, segundo informou a empresa por meio de nota. A previsão é que chegasse ao Rio às 20h. O motorista da van, um veículo da empresa Vinny Transportes e Serviços (VTS), Daniel Santos, afirmou que perdeu o controle e tombou no canteiro central da Avenida Paralela após ter sido "fechado" por outro carro.

As pessoas que estavam na van foram socorridas por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados ao Hospital São Rafael. Quatro deixaram o hospital nesta quarta, pois não tinham ferimentos graves. Uma comissária sofreu um corte no queixo.

Na nota, a assessoria de imprensa da TAM informou que "os tripulantes feridos no acidente estão recebendo toda a assistência médica necessária e passam bem". A companhia aérea não informou os nomes dos tripulantes.

O acidente causou um congestionamento de pelo menos dois quilômetros na via, que só era superado quando os motoristas passavam no trecho em frente à casa de shows Bahia Café Hall.

*Colaborou Fernando Vivas

