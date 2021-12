Trio visitou várias joalherias antes de escolher a da Barra para roubar

Os irmãos colombianos Paco Gustavo Ortiz Aguirre e Jefferson Ortiz Gonzales e a peruana Cláudia Patrícia Barona Pajar visitaram diversas joalherias de Salvador antes de assaltar a loja Joyah, no Shopping Barra. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 17, durante a apresentação dos homens na sede da Polícia Civil, na Piedade.

Os estrangeiros foram presos nos bairros da Liberdade, Sé e Jardim das Acácias, na capital paulista, onde moravam. Dois dos detidos desembarcaram na capital nesta manhã e foram escoltados por policiais civis até a sede do órgão, onde foram apresentados pelo delegado Élvio Brandão, diretor do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP). Eles se recusaram a falar com a impressa.

Brandão, por sua vez, informou que a investigação detectou que algumas joias foram vendidas para receptores de fora do país e que outras para interlocutores de São Paulo. A polícia, no entanto, conseguiu recuperar algumas correntes de ouro e brincos.

Ainda segundo o delegado, os assaltantes – que na época em que ficaram em Salvador estiveram hospedados em um hotel no bairro de Itapuã – serão julgados por furto qualificado, evasão de divisas e associação criminosa. Eles ficarão presos na Bahia. Cláudia já está no sistema prisional de São Paulo. Brandão também destacou que não há comprovação de participação de funcionários do shopping na ação.

Ainda segundo os investigadores, o grupo – descoberto após a polícia achar comprovantes de cartões no hotel onde estavam – já respondia por furto qualificado e associação criminosa em São Paulo. Um deles, Paco, também possui passagem por sequestro, furto e roubo na Colômbia.

Câmeras do sistema de segurança do estabelecimento registraram a ação do grupo, que ocorreu por volta das 21h40 do último dia 7. Os suspeitos entraram na loja e levaram as joias da vitrine. A ação toda durou cerca de 6 minutos. Eles também tentaram arrombar o cofre, mas não conseguiram. Na fuga, deixaram um pé de cabra no local.

A quadrilha atuou de forma organizada. Um envolvido seguiu o segurança do shopping enquanto ele fazia rondas para conferir se as lojas já estavam fechadas.

Outros ficaram posicionados nas imediações de uma escada rolante que dá acesso ao andar da joalheria. Enquanto isso, dois estavam dentro do comércio realizando o assalto.

Havia um outro suspeito esperando do lado de fora para fugir em um carro. Eles seguiram pela rua Miguel Burnier, na lateral do centro comercial. Por meio de nota, na época, o Shopping Barra informou que prestou todo o apoio nas investigações.

