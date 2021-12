Trio suspeito de tráfico de drogas e homicídios é preso em operação

Três homens foram presos durante a operação 'Martelo e Bigorna', deflagrada pela 9ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Pirajá), nesta quarta-feira, 4. A ação teve como objetivo localizar a quadrilha de um criminoso envolvido com diversos homicídios na região de Marechal Rondon, nas localidades conhecidas como Inferninho e Lígia Maria.

O trio foi capturado por tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Um dos alvos liderava o tráfico na região. De acordo com a Polícia Militar, ele era considerado um criminoso de alta periculosidade, homicida, traficante e assaltante de estabelecimentos comerciais.

Segundo a PM, os três tentaram fugir e, na fuga, invadiram uma residência, mas acabaram presos. Com o grupo, foram apreendidos 231 pinos de cocaína, 177 porções de maconha, duas pistolas calibre 9 mm, um carregador para o mesmo calibre com 11 munições e um carregador para 40, com duas munições, celulares, um frasco com pedras de crack e relógios.

