Trio suspeito de assalto a ônibus é preso no subúrbio

Suspeitos de praticar assaltos a coletivos, Carlos Tauã dos Santos Bispo, de 21 anos, Juarez Pereira dos Santos, 39, e Frank Magalhães de Jesus, 35, foram presos na quarta-feira, 11, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. A polícia apreendeu com o trio um revólver calibre 38, munições e três celulares.

De acordo com informações da Polícia Civil, eles são apontados de realizar diversos assaltos nas regiões da avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM), Bonocô, Rótula do Abacaxi e nas imediações de um shopping center, no bairro do Cabula.

Autuado em flagrante, o trio foi conduzido para a sede da unidade especializada, na Baixa do Fiscal, e deve passar por audiência de custódia.

