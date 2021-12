Trio rouba carro e faz arrastão na Pituba

"Agradeço a Deus porque ainda estou viva. Mas dói, dói! Nem a cadeirinha da minha filha eles deixaram", lamentou, aos prantos, uma auxiliar administrativa de 35 anos, ao contar que teve o carro e alguns pertences roubados, na noite da quarta-feira, 31, no Engenho Velho de Brotas.

Ela foi abordada por Ronaldo Coutinho da Silva, 19, Michael da Silva Fidélis, 25, Taylana Gonçalves Santos, 18, e um adolescente de 16, no estacionamento do condomínio onde mora, às 6h50, assim que parou o veículo, um VW Voyage preto. A filha dela, um bebê de um ano e 10 meses, estava no carro.

"O menor perguntou se a minha filha estava no carro e disse: 'pegue só o bebê e saia", lembrou ela, os momentos de tensão. O trio foi preso por PMs do motopatrulhamento da 13ª CIPM (Pituba), na Alameda Pádua, no Parque Júlio César, na Pituba, duas horas depois, quando roubavam transeuntes.

Conduzidos à 16ª DT (Pituba), eles foram autuados em flagrante por roubo qualificado, corrupção de menor e organização criminosa. Dois adolescentes foram levados à delegacia especializada.

Susto e prejuízo

Na delegacia, a mulher reconheceu os crimonosos e disse ter ficado com um grande prejuízo, apesar de o carro ser recuperado. "Eles levaram R$ 1,1 mil que havia sacado para pagar umas dívidas, meus documentos e os da minha filha, a bolsa com as coisas dela, meu celular com dois meses de comprado. Ainda acabaram meu carro. Não tenho nem como consertar, a franquia é R$ 2 mil", disse ela.

Segundo a delegada Maria Selma Lima, titular da unidade policial, o bando integra uma quadrilha comandada por um adolescente de 16 anos. "Ele também rouba, mas é responsável em fazer a logística. Ele organiza a ação, recolhe os celulares e o dinheiro. Usa o dinheiro para comprar armas, disse a delegada.

