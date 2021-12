Trio que matou PM estava com refém no carro durante crime

Os três criminosos que mataram o soldado da Polícia Militar Fabiano Miranda Gomes dos Santos, 25 anos, estavam com um refém no momento do crime. A informação foi divulgada pela PM durante o enterro do policial nesta terça, 9.

De acordo com polícia, os bandidos tinham roubado um Sandero em Ipitanga e seguiram com o motorista do veículo até o bairro de Pernambués, onde abordaram o soldado.

A PM ainda afirmou que Fabiano percebeu a aproximação dos criminosos e pediu que a namorada se abaixasse. Não há informações se ele teria reagido. Testemunhas relataram que os criminosos já chegaram atirando.

O PM e a namorada estavam entregando uma torta quando o crime aconteceu. Ele foi baleado na cabeça e foi levado para o Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), no Cabula, onde estava internado e morreu nesta segunda, 8.

Após o crime contra Fabiano, policiais militares realizaram uma operação de procura dos envolvidos na morte do colega. Eles fizeram diligências em Cosme de Farias. Durante a ação, dois homens foram baleados e morreram.

De acordo com o subcomandante do Batalhão Especializado em Policiamento Turístico (Beptur), major Jaime Lopes de Freitas, o terceiro envolvido na morte já foi identificado. "É só questão de tempo para ele ser preso", disse.

"Bom menino"

Entre familiares e colegas de farda, o soldado era tido como uma pessoa de caráter e com futuro promissor na PM. "Era um menino novo, cheio de vibração, cheio de sonhos como todo jovem, querendo mostrar serviço. Fez vários flagrantes. Muito querido na tropa", disse o major.

O irmão do PM Abrão Miranda, 26, também elogiou Fabiano. "Cristão, pessoa íntegra, de bom caráter, bem querido na igreja e corporação". De acordo com ele, o soldado sonhava em ser PM desde criança por conta do avô materno, que também era policial.

adblock ativo