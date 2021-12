Trio leva R$ 10 mil em roupas de loja na Barra

Uma loja multimarcas localizada na Galeria do Hotel Porto Salvador, na Barra, foi invadida por três assaltantes na manhã desta quinta-feira, 29. Segundo informações do sócio e proprietário do estabelecimento, Robert Alex Santos, 29, um dos homens o prendeu no banheiro sob a mira de um revólver na cabeça. Em seguida, o grupo fugiu com uma média de R$ 10 mil em roupas. A loja assaltada fica na mesma na rua da 14ª Delegacia Territorial da Barra (DT/Barra).

De acordo com o proprietário, os homens não estavam encapuzados e uma câmara de segurança do hotel conseguiu registrar a saída dos três em um carro não identificado. A polícia foi comunicada do assalto, mas não conseguiu localizar o trio.

Segundo o coordenador do plantão da 14ª delegacia, João Batista, o dono da loja ainda não fez o Boletim de Ocorrência (BO) e ficou de apresentar a filmagem para facilitar a busca pelos indivíduos.

