Trio faz arrastão em hamburgueria no Itaigara e rouba clientes

Três criminosos realizaram um arrastão na hamburgueria Brazero Brasa Burguer Beer, no bairro do Itaigara, em Salvador, na noite desta quinta-feira, 19.

Segundo a Polícia Civil, eles chegaram em um HB20 e dois suspeitos desceram e anunciaram o assalto. O proprietário e nove clientes tiveram seus celulares, dinheiro e joias roubados, de acordo com a delegada Maria Selma, titular da 16ª Delegacia, na Pituba.

Ela também informou que será feito o retrato falado dos suspeitos com base no depoimento das testemunhas. A hambugueria, que fica localizada na rua Érico Veríssimo, não possui câmeras no estabelecimento.

