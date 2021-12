Trio faz arrastão e é preso pela polícia

Tiago dos Santos, 18 anos, e Luís Henrique de Oliveira Moura, 19 anos, foram presos, e um adolescente de 17 anos foi apreendido, na região do Caminho de Areia, na Cidade Baixa de Salvador. O trio tinha acabado de realizar um arrastão nos bairros da Liberdade, IAPI, Pero Vaz e Uruguai.

Segundo informações divulgadas na manhã desta quinta-feira, 21, pela Secretária de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), os suspeitos realizavam os saques na noite desta quarta, 20, com um Fiat Uno preto, placa PP PYB 4420, que tinha sido roubado no São Gonçalo do Retiro.

Após denúncias, o trio foi localizado por guarnições da 37ª CIPM/Liberdade, na avenida Régis Pacheco, no Uruguai. Houve perseguição policial e durante a fuga, os suspeitos atiraram os objetos roubados para fora do veículo.

Os pertences foram recuperados pelos policiais e o carro apreendido. Uma arma também foi encontrada na posse deles.

