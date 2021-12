Trio é resgatado após se perder fazendo stand up paddle na Barra

Dois homens e uma mulher que tinham sumido no mar por volta das 18h deste sábado, 10, na praia do Porto da Barra, foram resgatados pela Marinha do Brasil. O trio de amigos remava em pranchas de stand up paddle nas proximidades da praia, quando, segundo informações do órgão, foi arrastado para fora da Baía de Todos-os-Santos e não conseguiu retornar.

De acordo com o Comando do 2º Distrito Naval (Com2ºDN), Geraldo Conceição Tomaz foi encontrado ainda na noite do sábado, pelo navio mercante Monte Sarmiento, a cerca de 14 km da Ilha de Itaparica. O remador foi encaminhado ao Hospital Naval de Salvador e liberado após avaliação médica.

Já André Vinicius Farias, 38 anos, e Rita Sales foram localizados na manhã deste domingo, 11, por um catamarã que fazia a travessia Salvador x Morro de São Paulo. Os três se reencontraram no desembarque no 2º Distrito Naval da Marinha, no Comércio, e se emocionaram. Logo depois, Rita e André foram encaminhados para avaliação médica. Eles passam bem, segundo a Marinha.

Noite na água

Ao perceberem que estava se afastando da praia, o trio resolveu unir as pranchas para evitar que se perdessem. Porém, passadas algumas horas, Geraldo decidiu soltar a sua e nadar até o navio Monte Sarmiento, que estava próximo, e pedir ajuda. Ele foi resgatado pela embarcação, mas, com a escuridão, os tripulantes não conseguiram localizar André e Rita.

O casal, então, acabou passando a noite em cima da prancha. Rita não sabia nadar e era a única que estava com colete salva-vidas. Eles foram resgatados após mais de 15 horas à deriva. O trio explicou ainda que estava sem comunicação, pois o único celular que eles levaram para tirar fotos caiu na água.

Apesar do susto, Geraldo, que o mais experiente do grupo de iniciantes no esporte, afirmou que ainda pretende realizar um outro percurso pela modalidade: a travessia Salvador-Ponta de Areia.

