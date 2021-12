Trio é preso suspeito de envolvimento com tráfico em Itapuã

Jonas Domingos da Conceição, Cleidson Santos Cerqueira e Alexsandro Ferreira, suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas foram presos no sábado, 9, no bairro de Itapuã, em Salvador. Com eles, foram encontrados uma pistola 9mm, meio quilo de maconha, 27 pinos de cocaína, três pedras de crack e material para armazenamento e distribuição de entorpecentes.

Segundo informações da Polícia Civil, o trio estava em uma casa que seria utilizada para fracionamento e distribuição de drogas. No local, também foram achados três balanças de precisão, embalagens para armazenar entorpecentes.

Eles passaram por audiência de custódia nesta segunda, 11, e seguiram para o sistema prisional. Os entorpecentes foram encaminhados para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

