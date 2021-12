Trio é preso portando identidade policial falsa

Um trio de supostos detetives foi presos no bairro de Cajazeira 10, quando se passavam por policiais na noite de quinta, 17. A 3ª Companhias Independentes da Polícia Militar (CIPM), de Cajazeiras, recebeu denúncia de que os três homens estavam rondando o bairro e abordando moradores.

Jorge Luís Oliveira da Silva, Adson Rosário dos Santos e José Francisco Coelho Filho foram presos em flagrante, mas apenas Jorge continua detido, porque foi autuado por porte ilegal de armas. Os outros dois foram ouvidos e liberados para responder a processo em liberdade por falsa identidade.

Segundo o capitão Jurandilson do Carmo, o trio se defendeu dizendo que investigava o paradeiro de um celular roubado em Lauro de Freitas. Conforme integrantes do grupo, o GPS do aparelho indicava que ele estava em Cajazeiras. "Recebemos denúncias no dia da prisão e na noite anterior", conta o oficial.

Os suspeitos estavam em um Citroen Xsara cinza de placa JPA 5330. Eles tomaram R$ 30 de uma das pessoas abordadas. Foram apreendidas carteiras de detetive, de PM, uma pistola e algemas.

Olveranda Oliveira, Jorge contou em depoimento que é detetive e dono da empresa de segurança JLM Serviço Especializado de Controle Patrimonial. Ele alegou ainda que comprou a pistola 380 na Feira do Rolo.

Jorge estava com uma carteira de um PM lotado no interior. Ele disse que achou o documento em um restaurante.

