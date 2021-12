Trio é preso por vender carros roubado pela internet

Três homens foram presos por vender carros roubados em um site de classificados, na terça-feira, 28, em Salvador. Um dos presos também possuía uma carteira falsa do Conselho Federal de Medicina (CFM). As informações foram divulgadas pela Polícia Civil (PC), nesta quarta-feira, 29. As prisões foram realizadas por uma equipe da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV). Na segunda-feira, 27, a polícia prendeu em Alagoinhas, um casal que vendia motos roubadas pela internet.

Com o trio, Márcio Verginacci Campos, 47 anos, Deiverson Pereira Santos e Joebson Santos Soares, 26, flagrado em um shopping localizado na Avenida Luís Viana Filho (Paralela), os policiais apreenderam um Honda CRV e um Renault Sandero, roubados em abril deste ano, que estavam com as placas clonadas, chassis adulterados e os documentos falsificados.

De acordo com a PC, as investigações vinham sendo feitas há pelo menos duas semanas, quando um homem foi flagrado pela polícia com um Ford EcoSport roubado. Na ocasião, ele disse que o veículo fora anunciado por Márcio no site de classificados.

A polícia informou ainda que policiais foram até a residência de Márcio, em um condomínio de alto padrão, em Stella Maris, onde encontraram três jalecos brancos, um aparelho usado para aferir a pressão arterial, receitas em nome de outros médicos e uma carteira falsa do Conselho Federal de Medicina (CFM), em nome dele.

Deiverson e Joebson residem em Campinas de Pirajá e foram autuados em flagrante por receptação, formação de quadrilha, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículos automotor. O falso médico vai responder por todos estes mesmos crimes, além de estelionato e exercício da profissão sem formação legal.

A polícia procura pelas pessoas que repassaram os dois os veículos roubados ao trio. Os proprietários também serão contatados. Deiverson, Joebson e Márcio foram encaminhados ao Núcleo de Prisão em Flagrante (NPF), na Avenida ACM.

