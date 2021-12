Trio é preso por tentativa de suborno em Santa Cruz

Três pessoas foram presas nesta quinta-feira, 5, após tentar oferecer cerca de R$ 2 mil para policiais para que um dos suspeitos não fosse detido por tráfico de drogas. Tiago Roberto Cunha, conhecido como “Falcão”, e as irmãs Tamires Cardoso dos Santos e Tailane Cardoso dos Santos foram encaminhados à 28ª Delegacia Territorial (DT/Nordeste de Amaralina).

O trio foi capturado por policiais da 40ª Companhia da Polícia Militar (CIPM/Nordeste de Amaralina) durante uma ronda pela rua Doutor Moisés Maia Fontes, região conhecida como “Gás”. Após Tiago tentar fugir, ele foi encontrado em uma casa com uma mochila contendo cocaína e maconha.

De acordo com o major Hamilton Souza, comandante da 40ª CIPM, duas mulheres chegaram no imóvel levando dinheiro para tentar subornar a guarnição do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO).

