Trio é preso por roubos a lojas de eletrodomésticos

Três integrantes de uma quadrilha que roubou pelo menos três lojas de eletrodomésticos em 2014 foram presos nesta terça-feira, 6. O trio foi capturado no bairro de São Caetano, segundo informações da Polícia Civil.

Marcelo Laudelino dos Santos, Cleber Souza dos Reis e Paulo Sérgio Santos Santana confessaram a participação nos roubos a duas lojas Insinuante, uma na avenida Bonocô e outra no Largo de Roma, e uma unidade da Ricardo Eletro, localizada na Sete Portas.

Autuados por associação criminosa, os três homens foram encaminhados ao Núcleo de Prisões em Flagrante (NPF), no Complexo Penitenciário da Mata Escura, por investigadores da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR).



Assalto à Insinuante

No dia 23 de dezembro, o grupo assaltou a loja Insinuante localizada na rua Luiz Tarquínio, no Largo de Roma. Na ocasião, Marcelo, Cleber e Paulo conseguiram fugir com mercadorias como celulares e televisões. Uma testemunha disse à polícia que o trio fugiu em direção ao Comércio, mas eles não foram localizados.

