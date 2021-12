Trio é preso em flagrante por fraude em bilhetes de transporte público

Duas mulheres e um homem foram presos na noite desta quinta-feira, 8, quando tentavam vender bilhetes e gratuidade do sistema de transporte coletivo de Salvador. Joilda Nascimento Gomes, 53 anos, José Carlos Puridade da Silva, 54 anos, e Isabel Cardoso de Araújo, 50 anos, foram flagrados vendendo os cartões no bairro do Comércio.

A prisão foi realizada por equipes do Grupo Especial de Repressão a Roubos de Coletivos (Gerrc). Eles vão responder por estelionato e uso de documento falso, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP).

As duas mulheres e o homem vão responder por estelionato e fraude (Foto: SSP | Divulgação)

