Trio é preso em flagrante com escopeta e droga em Sussuarana

Manoel José de Santana, de 30 anos, William Ferreira da Silva, o "Galego", e Sidinei da Conceição Cruz, o "Sid", ambos de 20 anos, foram presos na última sexta-feira, 24, em Sussuarana, ao serem flagrados com uma escopeta calibre 12, 15 "trouxas" de maconha e um celular. Eles também são suspeitos de homicídios na Mata Escura. Os criminosos foram apresentados na tarde desta segunda-feira, 27, pela delegada Clelba Teles, titular da 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico).

Na sexta-feira, 24, policiais da 48ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Sussuarana) fizeram ronda em Sussuarana e prenderam os criminosos após denúncias de que o trio circulava armado no interior do Condomínio Recanto do Cajueiro, naquele bairro. Eles foram conduzidos ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e autuados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma.

William, que já tem passagem por roubo, Sidinei e Manoel foram encaminhados para o Núcleo de Prisão em Flagrante da Justiça, no Complexo Penitenciário da Mata Escural. O material apreendido com o trio foi encaminhado à perícia do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

