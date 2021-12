Trio é preso em flagrante após assaltar ônibus em Salvador

Salvador segue sofrendo com assaltos a ônibus. Na noite desta terça-feira, 23, a polícia conseguiu prender três pessoas responsáveis por furtos aos coletivos da capital baiana.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahiaa (SSP-BA), duas mulheres e um homem foram presos por policiais do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc). Eles realizaram furtos dentro do coletivo de linha Plataforma x Pituba, da empresa Integra, na região da Barros Reis em Salvador.

“Nossa guarnição foi informada via Centro Integrado de Telecomunicações (Cicom), de um assalto na região da Barros Reis, de imediato fomos averiguar e prendemos o trio”, disse o titular do Gerrc, delegado João Roberto Cavadas.

Conforme a SSP, foram recuperados cinco celulares, já devolvidos para as vítimas do assalto ao ônibus. O trio foi preso em flagrante e encaminhados para uma delegacia.

adblock ativo