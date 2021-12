Trio é preso com fuzil russo no Jardim das Margaridas

Dois homens e uma mulher foram presos neste domingo, 24, em Jardim das Margaridas, por equipe das Rodas Especiais (Rondesp) Região Metropolitana de Salvador (RMS). Com eles foi apreendido um fuzil modelo AK 47, fabricado na Rússia.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública de Bahia (SSP-BA), os agentes se preparavam para realizar uma ação tática no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, quando foram informados sobre tráfico no Condomínio Residencial Fórmula Aeroporto, no Jardim das Margaridas. No local, os baianos Luiz Fernando dos Santos e Daniele Santos Sales, e o sergipano Renivaldo Firmino Pereira foram cercardos e não resistiram à prisão.

Além do fuzil russo, também foram apreendidos duas balanças, cinco relógios, oito celulares e R$ 54. O caso foi registrado na 12ª Delegacia Territorial (DT/Itapuã).

