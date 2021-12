Trio é preso com drogas que seriam vendidas no Festival da Virada

Três homens foram presos com drogas que seriam comercializadas no Festival da Virada, na Boca do Rio, que começa nesta quinta, 28. Yuri Oliveira Lima, 28 anos, e Erick Barbosa Ferreira da Trindade, 18, foram detidos em flagrante na região do Alto do Coqueirinho - em Itapuã - dentro de um carro Voyage, placa KHA-4953.

Com a dupla, os policiais das Rondas Especiais (Rondesp) Atlântico encontraram 20 kg de maconha. Os dois revelaram que pretendiam vender a droga durante a festa, na orla de Salvador. A dupla ainda informou a localização do outro comparsa Danrlei Borges Pereira, 22, que também foi preso.

Durante a ação, também foram apreendidos um revólver calibre 38, munições, uma balança, além de cinco celulares e aproximadamente R$ 700 em espécie. O trio e o material foram apresentados na 13ª Delegacia Territorial (DT) de Itapuã.

adblock ativo