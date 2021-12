Trio é preso com drogas e carro roubado em Valéria

Jonathas Rafael Azevedo Santos, Elton Leite dos Santos e Tiago Jesus Bispo, foram presos nesta quinta-feira, 9, no bairro de Nova Brasília de Valéria, em Salvador. Eles roubaram um carro modelo C3 de assalto na Vila Laura.

No imóvel que os três estavam os policiais apreenderam ainda 300 gramas de crack, celulares e cadernetas com anotações referentes à movimentação do tráfico, informou a Polícia Civil.

A delegada Auricélia Santarém, da DRFRV, autuou Jonathas, Elton e Tiago por receptação, tráfico de drogas e associação criminosa. O trio deverá ser encaminhado para o sistema prisional. Jonatas ainda não tinha passagem pela polícia, mas Thiago já responde por homicídio e receptação. Elton, só por receptação.

