Trio é preso com carro roubado no Rio Vermelho

Três homens foram presos no domingo 17, no Rio Vermelho, em Salvador, após serem flagrados pela polícia em posse de um carro roubado, que estava com a placa do veículo alterada com adesivo. A informação foi divulgada pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) na tarde desta segunda-feira, 18.

Anildo Ribeiro do Santos, de 47 anos - que está com mandado de prisão em aberto - Rafael Franco dos Santos Filho, 37 e Gilvando dos Santos, 38, são residentes do Engenho Velho da Federação e foram abordados por equipes da 12ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) na rua Conselheiro Pedro Luiz.

Segundo a SSP, os PMs faziam rondas na localidade quando perceberam algo de diferente na placa do carro modelo Mobi. A numeração original que seria 8276 foi modificada pelos suspeitos para a 8278. Dentro do veículo, foram achados bolsas, documentos, entre outros pertences de vítimas.

Após o flagrante, o trio foi encaminhado para Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).

Materiais apreendidos com os suspeitos (Foto: Divulgação l SSP-BA)

adblock ativo