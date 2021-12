Trio é preso com 300 comprimidos de ecstasy na Pituba

A polícia apreendeu 300 comprimidos de ecstasy - que seriam comercializados em uma festa rave, na Costa do Dendê -, nesta quinta-feira, 8, na Pituba, com três homens. A droga foi encontrada por investigadores do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco). O trio foi apresentado nesta sexta-feria, 9.

Foram presos Leonan Serra Ferreira, 19 anos, Fernando Santos Souza, 22, que residem em Aracaju e estavam na capital baiana há dois dias, e Leandro Barreto Ribeiro, 38. Segundo a polícia, eles têm ligação com o modelo Igor Gomes Bonfim, preso no dia 20 de agosto, também no bairro da Pituba, com 440 comprimidos de ecstasy. A polícia investiga a origem da droga.

O delegado Alexandre Narita, da Coordenação de Narcóticos, do Draco, autuou os três por tráfico de drogas e associação ao tráfico e os encaminhou ao sistema prisional. A droga já seguiu para a perícia do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

