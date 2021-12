Trio é preso após tentar roubar idoso com o golpe do perfume em Salvador

Três suspeitos foram presos após tentarem roubar um idoso aplicando o golpe do perfume, na praça da Piedade, no Centro de Salvador. O trio ofereceu algumas fragrâncias à vítima e, em seguida, pediu para que ele cheirasse, segundo informou o idoso à polícia.

Ao sentir o cheiro, o homem ficou inconsciente por alguns minutos. Ao perceber que aconteceu algo estranho, ele acenou para os policiais militares que faziam patrulhamento na localidade e informou sobre o ocorrido.

Seguindo as características indicadas pela vítima, os PMs iniciaram as buscas e localizaram o trio na praça da Piedade, com uma quantidade de perfumes embalados de forma clandestina.

O trio foi apresentado na 1ª Delegacia Territorial, nos Barris, nesta sexta-feira, 27. As informações foram divulgadas neste sábado, 28, pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

adblock ativo