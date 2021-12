Trio é preso após roubar carro no bairro da Boca do Rio

Amanda Santos de Brito, de 24 anos, e o namorado dela, Douglas Sarubi Ferreira, 21, foram presos nesta quarta-feira, 12, numa casa na Travessa Araújo Bastos, no bairro de Pituaçu, em Salvador, horas após roubar o Hyundai HB20 de um auxiliar administrativo, na Boca do Rio.

O padrasto de Douglas, Leonardo Ferreira de Carvalho, 19, também estava no imóvel e foi detido por investigadores dos grupos Jaguar 2 e 17 da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).

Conforme Getúlio Barbosa, coordenador do Serviço de Investigação (SI) da DRFRV, o trio faz parte de uma quadrilha que vem agindo há dois meses na orla de Salvador.

“As principais vítimas deles são mulheres com crianças, pais que vão deixar os filhos nas escolas e pessoas que saem de academias”, disse Barbosa.

Crime em família

Na casa de Douglas, a polícia encontrou vários celulares, diversas carteiras de dinheiro, instrumentos musicais e algumas mochilas, tudo de vítimas. Um revólver calibre 38 municiado foi apreendido com ele. Segundo Getúlio Barbosa, o pai de Douglas, Emerson Carvalho Ferreira, 44, também faz parte da quadrilha.

Quando os investigadores chegaram à casa, ele tinha acabado de sair. Emerson foi solto há poucos dias. Ele foi preso em 30 de janeiro deste ano por investigadores da 4ª Delegacia (São Caetano), com cinco carros roubados. O suspeito também é investigado por roubo a banco e responde pela morte de uma jovem, em Itabuna (a 454 km de Salvador).

Vans escolares

Segundo o coordenador, a polícia apura se os suspeitos também roubaram estudantes de duas vans escolares que seguiam para o Colégio Marista, em Patamares, nos dias 27 e 28 de março deste ano.

De acordo com ele, o modo de agir dos criminosos é o mesmo. “Eles roubam só os celulares e os pertences das vítimas e depois abandonam os carros”, contou.

Durante os dois meses de investigação, a quadrilha fez pelo menos 25 vítimas, conforme o policial. Na tarde desta quarta, o dono do HB20 roubado na Boca do Rio esteve na delegacia e reconheceu Amanda e Douglas como sendo as pessoas que lhe roubaram. Outras vítimas estiveram na unidade policial e também reconheceram o casal e Leonardo.

No roubo do HB20, cometido nesta quarta, Douglas negou que a namorada tenha participado da ação criminosa. “Ela está grávida de três meses, estava em casa. Fui eu e outra menina”, alegou ele.

adblock ativo