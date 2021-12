Trio é perseguido e preso após assalto a loja na Pituba

Três homens foram presos no final da manhã desta sexta-feira, 7, por policiais militares da 40ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Nordeste de Amaralina), após roubarem uma loja de móveis no bairro da Pituba, em Salvador.

De acordo com a Polícia Militar (PM), depois do assalto as vítimas acionaram uma viatura da PM que passava pela avenida Manoel Dias da Silva e os policiais iniciaram uma perseguição aos criminosos, que tentaram fugir em um veículo branco, modelo Celta.

Segundo a PM, ao chegar nas proximidades da Rua do Eco, no bairro do Nordeste de Amaralina, houve uma troca de tiros entre os policiais e os criminosos. Não houve feridos.

Os policiais conseguiram alcançar os criminosos e com eles apreendeu um revólver calibre 38, aparelhos celulares e dinheiro.

O trio foi apresentado à 28ª Delegacia Territorial (DT/Nordeste de Amaralina).

