Trio é morto em confronto com a polícia após assaltos na Ribeira

Três homens morreram em uma troca de tiros com a polícia após praticarem diversos assaltos no bairro da Ribeira, em Salvador. O caso aconteceu na noite de terça-feira, 16, mas foi divulgado nesta quarta, 17.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), militares da 17ª Companhia Independente da Polícia Militar foram informados, por volta das 19h, que os suspeitos estavam assaltando pessoas na avenida Porto dos Mastros.

Durante a ronda, os PMs localizaram o trio na rua da Imperatriz, na Boa Viagem, bairro vizinho ao local do assalto. Houve uma tentativa de abordagem, mas os homens ignoraram a ordem de parar o carro e fugiram em alta velocidade.

Os policiais solicitaram apoio, alcançando o grupo na rua Polidoro Bettencurt. Segundo a SSP, os assaltantes desceram do carro e efetuaram disparos contra os policiais, que reagiram atirando contra o trio. No confronto, os bandidos foram atingidos e socorridos para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiram aos ferimentos.

O veículo Fiat Palio (placa PJB-8411), que estava em posse dos criminosos, possuia restrição de roubo. Com o trio, foram encontrados três armas calibre 38 e 32, além de munições e um celular.

