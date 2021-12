Trio é detido durante assalto a micro-ônibus na av. ACM

Um homem foi preso e dois adolescentes apreendidos dentro de um micro-ônibus durante um assalto na avenida ACM, em Salvador. Passageiros teriam visto uma viatura passar e fizeram sinal para os policiais informando sobre o crime.

O veículo foi interceptado e os policiais prenderam Gustavo Silva da Paixão, 18, e os comparsas de 16 e 17 anos. Foram encontrados com eles: 15 celulares e relógios, um simulacro de pistola, além de outros pertences das vítimas.

O caso aconteceu na tarde desta terça-feira, 6, e foi registrado no Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc), na Baixa do Fiscal, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

