Trio dorme em shopping de Salvador e tenta furtar mais de 200 celulares

Três suspeitos tiveram uma tentativa de furto frustrada na tarde deste domingo, 14. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), os homens tentaram subtrair 257 celulares e acessórios para os mesmos, da loja Papel e Cia, no Shopping Barra. A denúncia foi feita por seguranças do estabelecimento.

Os envolvidos teriam dormido na parte interna do estabelecimento, fato que foi comprovado por fotos registradas no celular de um dos suspeitos. Após isso, eles tentaram sair do centro de compras por volta das 13h, horário de abertura deste domingo, com os produtos escondidos em uma mochila.

Ao perceber a movimentação estranha, os seguranças do estabelecimento acionaram a 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM). Os suspeitos tentaram correr, mas o suspeito que possuía a mochilha foi alcançado. Dentro dela foram encontrados os 257 celulares, 17 fones, 19 carregadores, seis pendrives, duas baterias, três cartões de memória, dois cabos USBs, seis esqueiros, duas mochilhas e outros itens.

O suspeito alcançado e os materiais apreendidos foram apresentados na Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI), em Brotas.

