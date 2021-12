Trio armado assalta caixa eletrônico em mercado na Rótula

Três homens armados assaltaram um caixa eletrônico do Banco 24h na unidade do supermercado Extra localizada na Rótula do Abacaxi, por volta das 14h30 desta sexta-feira, 12.

Um popular informou à polícia que houve disparos de arma de fogo durante a ação criminosa, informou a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom). O trio fugiu com o dinheiro em um carro da marca Fox, de cor branca, placa OZE-5759, e seguiu no sentido Bonocô.

Um alerta geral foi passado para que todos os policiais ficassem em estado de alerta quanto ao caso. As viaturas empregadas realizaram rondas e cerco nas possíveis rotas de fuga, mas os criminosos não foram localizados. A quantia roubada não foi divulgada.

Em nota, a assessoria do supermercado afirmou que o carro forte que abastecia a máquina foi assaltado. A assessoria alegou ainda que niguém ficou ferido e que a unidade funciona normalmente.

