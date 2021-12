Trinta e oito milhões de reais serão investidos para recapear 58 vias de Salvador

Cinquenta e oito ruas e avenidas da capital baiana serão recapeadas até fevereiro de 2018. O plano, orçado em R$ 38 milhões, será lançado pela prefeitura na próxima segunda-feira, 9, às 10h, no Palácio Thomé de Souza, no Centro Histórico de Salvador.

A obra será coordenada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra). Serão beneficiadas as avenidas D. João VI (Brotas), Mário Leal Ferreira (Bonocô), Vasco da Gama e Anita Garibaldi.

Dentre as ruas que receberão novo asfalto, estão aquelas que foram as mais votadas pela população por meio do Ouvindo Nosso Bairro, a exemplo da Conde de Monte Alegre, no IAPI; Aymoré Moreira, no Trobogy; Direta da Engomadeira, em Engomadeira; Plínio Garcez de Sena, em Mussurunga; e Petronília Dércia, em Valéria, que dá acesso à Estrada do Derba e ao Hospital do Subúrbio.

