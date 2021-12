Trinta anos de fé em alto estilo na Lavagem do Bonfim

Aos 70 anos, a dona de casa Rosa Maria já nem lembra mais da primeira vez que participou do cortejo da Lavagem do Bonfim - a única certeza é que lá se vão mais de 30 anos.

"Minha filha, eu acho que foi em 81. Não foi nada programado. Senti vontade e decidi participar da festa. Vesti minhas roupas e estava lá, atrás de Senhor do Bonfim", conta.



Para percorrer os 8 quilômetros entre a Igreja da Conceição da Praia e a Colina Sagrada, Rosa faz questão de usar o traje típico. São sete anáguas engomadas, duas saias, um forro, um camisu, um calçolão, um pano da costa, dois turbantes (para dar volume, como ela explica), oito colares, dez pulseiras e o jarro, devidamente caracterizado.

"Quanto mais roupa melhor. Faço tudo para ficar bonita, no capricho. Já deixo tudo pronto. Faço com gosto", diz.

Vaidosa e parecendo bem mais nova do que realmente é, Rosa afirma que, além do prazer, se vestir de baiana também rende alguns trocados. Afinal, ela é convidada para trabalhar em alguns eventos fazendo receptivo.

"Recebo muitos convites. Amanhã (nesta quinta, 16) mesmo, vou trabalhar na Enxaguada do Bonfim com Carlinhos Brown. A gente termina conhecendo muita gente famosa. O governador já virou nosso amigo. Toda hora encontramos com ele", conta Rosa, orgulhosa.

