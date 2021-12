Trilhos do metrô de Salvador passarão por limpeza

Os trilhos do metrô de Salvador passarão por um processo de limpeza ainda essa semana.

Segundo a assessoria de imprensa da CCR, empresa que detém a concessão do equipamento, uma máquina específica para realizar o esmerilhamento dos trilhos já está na cidade e passa por etapa de calibragem.

A assessoria afirmou que, assim que o equipamento estiver devidamente ajustado, a limpeza será iniciada.

O processo deve durar 50 dias e não impactará o trânsito nas regiões adjacentes aos trilhos.

Trânsito

Uma outra operação, porém, já está em curso, segundo a a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador).

Uma publicação no Diário Oficial do Município de segunda-feira detalhou a autorização para interdição de uma faixa de tráfego, em vários trechos da Avenida Barros Reis.

Segundo o texto, a operação se faz necessária para "lançamento de pré-moldados para passagem de emergência de pedestres do Elevado Metroviário", e será realizada do dia 6 a 27 desse mês.

As interdições acontecem em sete etapas, quase sempre das 22h às 5h30. Apenas no dia 16 de março o bloqueio permanecerá até às 14h.

A assessoria da CCR não deu mais detalhes sobre essa operação.

Trechos interditados

Até o dia 16/3Avenida Barros Reis, na faixa de tráfego à esquerda da pista Rodovia BR-324 / Retiro, no trecho sobre o Elevado Metroviário em frente à Via de acesso a Rua do Bom Juá

De 23 e 24/3 Via de ligação da Avenida Barros Reis a Rodovia BR - 324, na faixa de tráfego à esquerda, no trecho sobre o Elevado Metroviário em frente à Via de acesso ao Arraial do Retiro

